Снова в метро. Как в Харькове готовятся к Новому году (фото)

Главную елку города Харьков установили на станции метро "Университет" на прошлой неделе. В то же время все остальные зимние установки добавили только сегодня. Однако иллюминация заработает с 1 декабря.

Празднование Рождества и Нового года состоится в метро Харькова уже не в первый раз. Положили начало традиции в 2022 году. К праздникам украшают несколько станций метро. Однако основные события будут проходить на станции метро "Университет".

Как и в прошлом году, на станциях метрополитена будут проводить праздничные мероприятия для детей.

Кроме того, впервые с начала полномасштабного вторжения, в центре города также засияют праздничные инсталляции. В частности, на площади Свободы, возле оперного театра и сада Шевченко.