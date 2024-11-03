У Харкові вже випав перший сніг. Синоптик розповіла, де чекати на таку погоду завтра

3 листопада у Харкові вже випав перший сніг. Завтра таку ж погоду варто очікувати в низці регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
Кадри першого снігу у Харкові публікують місцеві пабліки. Судячи з відео, сніг у Харкові падає мокрий, не залишаючись на дорогах та трасах.
У свою чергу, синоптик Наталка Діденко розповіла, що сніг 4 листопада випаде не тільки в Харкові та області, де така погода затримається, а ймовірний ще у п'яти регіонах.
"У понеділок на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Луганщині, Донеччині, Полтавщині очікується мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Поєднання вологого циклону та холодного арктичного повітря", - зазначила вона.
З підвищенням денної температури повітря після холодної ночі сніг, за даними синоптика, переходитиме в дощ, а потім у згаданих областях припиниться взагалі.
"Найближчої ночі ще невеликі опади побродять по півночі України. А на решті території переважатиме суха погода", - зазначила Діденко.
Крім того, як додала вона, завтра пориви сильного північного вітру досягатимуть штормових, до 15-20 м/с, а холодна погода триватиме.
"4 листопада вночі від -2.....+5 градусів, протягом дня понеділка +4...+8 градусів, у південній частині +8....+11 градусів", - зазначила синоптик.
У Києві найближчої ночі ймовірний невеликий дощ, вдень без опадів. Вночі +3...+5 градусів, завтра вдень +5....+7 градусів.
Крім того, у столиці в понеділок очікується сильний північний вітер із штормовими поривами, до 15-20 м/с.
Якщо враховувати гори, то перший сніг в Україні в Карпатах випав наприкінці вересня. З того часу сніговий покрив там перестав бути новинкою. На початку жовтня там фіксували кучугури до 13 см.
Зазначимо, що сніг в Україні 4 листопада прогнозували ще перед вихідними. Причому в областях, де він ймовірний, погода обіцяє бути складною - з налипанням та сильним вітром.
Нагадаємо, 21 вересня в Африці пройшов сильний снігопад. Місцями кучугури досягали до двох метрів.
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