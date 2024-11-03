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В Харькове уже выпал первый снег. Синоптик рассказала, где ждать такую погоду завтра

Фото: в каких областях в Украине выпадет снег 4 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

3 ноября в Харькове выпал первый снег. Завтра такую ​​же погоду стоит ждать в ряде регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

Кадры первого снега в Харькове публикуют местные паблики. Судя по видео, снег в Харькове падает мокрый, не оставаясь на дорогах и трассах.

Где ждать снег 4 ноября

В свою очередь, синоптик Наталка Диденко рассказала, что снег 4 ноября выпадет не только в Харькове и области, где такая погода задержится, а вероятен еще в пяти регионах.

"В понедельник в Сумской, Харьковской, Черниговской, Луганской, Донецкой, Полтавской областях ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега. Сочетание влажного циклона и холодного арктического воздуха", - отметила она.

С повышением дневной температуры воздуха после прохладной ночи снег, по данным синоптика, будет переходить в дождь, а затем в упомянутых областях прекратится вообще.

"В ближайшую ночь еще небольшие осадки побродят по северу Украины. А на остальной территории будет преобладать сухая погода", - отметила Диденко.

Сильные порывы ветра и холодная погода

Кроме того, как добавила она, завтра порывы сильного северного ветра будут достигать штормовых до 15-20 м/с, а холодная погода будет продолжаться.

"4 ноября ночью от -2.....+5 градусов, в течение дня понедельника +4...+8 градусов, в южной части +8....+11 градусов", - уточнила синоптик.

Погода в Киеве

В Киеве ближайшей ночью возможен небольшой дождь, днем ​​без осадков. Ночью +3...+5 градусов, завтра днем ​​+5...+7 градусов.

Кроме того, в столице в понедельник ожидается сильный северный ветер со штормовыми порывами до 15-20 м/с.

 

 

Снег в Украине и не только

Если учитывать горы, то первый снег в Украине в Карпатах выпал в конце сентября. С того времени снежный покров там перестал быть в новинку. В начале октября там фиксировали сугробы до 13 см.

Отметим, что снег в Украине 4 ноября прогнозировали еще перед выходными. Причем в областях, где он вероятен, погода обещает быть сложной - с налипанием и сильным ветром.

Напомним, 21 сентября в Африке прошел сильный снегопад. Местами сугробы достигали до двух метров.

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