UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Харкові вже понад 20 постраждалих після авіаудару РФ (фото наслідків)

17:33 07.07.2026 Вт
1 хв
Рятувальники показали наслідки російського авіаудару по Харкову
aimg Марія Науменко
Фото: рятувальники та медики працюють на місці російського авіаудару в Харкові (t.me/dsns_telegram)

Авіаудар РФ по Харкову 7 липня спричинив пожежі та руйнування в Шевченківському районі, кількість постраждалих зросла до 20.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

За даними рятувальників, унаслідок російської атаки загинув 54-річний чоловік. Ще 20 людей постраждали, серед них - четверо дітей.

У Шевченківському районі пошкоджені медичний та навчальний заклади, АЗС, житлові й складські будівлі. Після влучання горіли автомобілі та суха трава на відкритій території.

Рятувальники ліквідували пожежі. Інформацію про кількість постраждалих уточнюють.

Згодом голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок російського удару КАБ по Харкову постраждала 21 людина.

Вибухових поранень зазнали 15 людей, зокрема двоє дітей. Вісім постраждалих госпіталізували, двоє з них перебувають у важкому стані.

Ще шестеро людей, серед яких троє дітей, отримали гостру реакцію на стрес. Їм надали медичну допомогу на місці.

Нагадаємо, 7 липня російські війська вдарили керованими авіабомбами по Шевченківському району Харкова. Одне з влучань припало в проїжджу частину, вибуховою хвилею пошкодило скління прилеглої будівлі та припарковані автомобілі.

Спочатку повідомляли про 11 людей із вибуховими пораненнями та ще п'ятьох із гострою реакцією на стрес. Серед постраждалих були діти, зокрема троє з однієї родини.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ХарківРосійська ФедераціяУкраїна