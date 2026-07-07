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В Харькове уже более 20 пострадавших после авиаудара РФ (фото последствий)

17:33 07.07.2026 Вт
2 мин
Спасатели показали последствия российского авиаудара по Харькову
aimg Мария Науменко
Фото: спасатели и медики работают на месте российского авиаудара в Харькове (t.me/dsns_telegram)

Авиаудар РФ по Харькову 7 июля привел к пожарам и разрушениям в Шевченковском районе, количество пострадавших возросло до 20.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

По данным спасателей, в результате российской атаки погиб 54-летний мужчина. Еще 20 человек пострадали, среди них четверо детей.

В Шевченковском районе повреждены медицинские и учебные заведения, АЗС, жилые и складские здания. После попадания горели автомобили и сухая трава на открытой территории.

Спасатели ликвидировали пожары. Информацию о количестве пострадавших уточняют.

Позже глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что в результате российского удара КАБ по Харькову пострадал 21 человек.

Взрывные ранения получили 15 человек, в том числе двое детей. Восемь пострадавших госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Еще шесть человек, среди которых трое детей, получили острую стрессовую реакцию. Им оказали медицинскую помощь на месте.

Напомним, 7 июля российские войска ударили управляемыми авиабомбами по Шевченковскому району Харькова . Одно из попаданий пришлось в проезжую часть, взрывной волной повредило остекление близлежащего здания и припаркованные автомобили.

Сначала сообщали об 11 людях со взрывчатыми ранениями и еще пятерых с острой реакцией на стресс. Среди пострадавших были дети, в том числе трое из одной семьи.

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