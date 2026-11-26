У Харкові вранці 26 листопада російський ударний безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок у Новобаварському районі, на місці удару виникла пожежа. Також зафіксовано ще одне влучання у Холодногірському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Харкова Ігоря Терехова.
"Влучання ворожого дрону по багатоповерхівці у Новобаварському районі. На місці пожежа", - написав Терехов після 5 ранку.
Він також повідомив про ще одне влучання у Холодногірському районі та написав, що наслідки уточнюються, на місцях працюють відповідні служби.
Повітряні Сили після 5 ранку писали про рух ворожих дронів у напрямку Харкова.
Оновлено о 5:46
У Новобаварському районі горить квартира на 15 поверсі, також є інформація про заблокованих під завалами людей. Наразі відомо про трьох постраждалих.
Нагадаємо, днями російський дрон атакував багатоповерхівку в Шевченківському районі Харкова. Внаслідок удару по житловому будинку постраждали двоє людей.
А 22 листопада у Салтівському районі Харкова дрон влучив у дах дев'ятиповерхівки. Тоді в 50-річної жінки була гостра реакція на стрес.
Ще ми писали, як 14 листопада російський реактивний дрон вдарив по території медзакладу в Немишлянському районі Харкова. На місці влучання спалахнула пожежа.