"Попадание вражеского дрона по многоэтажке в Новобаварском районе. На месте пожар", - написал Терехов после 5 утра.

Он также сообщил еще одно попадание в Холодногорском районе и написал, что последствия уточняются, на местах работают соответствующие службы.

Воздушные Силы после 5 утра писали о движении вражеских дронов в направлении Харькова.

Обновлено в 5:46

В Новобаварском районе горит квартира на 15 этаже, также есть информация о заблокированных под завалами людях. Пока известно о трех пострадавших.