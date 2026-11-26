В Харькове утром 26 ноября российский ударный беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Новобаварском районе, на месте удара возник пожар. Также зафиксировано еще одно попадание в Холодногорском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Харькова Игоря Терехова.
"Попадание вражеского дрона по многоэтажке в Новобаварском районе. На месте пожар", - написал Терехов после 5 утра.
Он также сообщил еще одно попадание в Холодногорском районе и написал, что последствия уточняются, на местах работают соответствующие службы.
Воздушные Силы после 5 утра писали о движении вражеских дронов в направлении Харькова.
Обновлено в 5:46
В Новобаварском районе горит квартира на 15 этаже, также есть информация о заблокированных под завалами людях. Пока известно о трех пострадавших.
Напомним, на днях российский дрон атаковал многоэтажку в Шевченковском районе Харькова. В результате удара по жилому дому пострадали два человека.
А 22 ноября в Салтовском районе Харькова дрон попал в крышу девятиэтажки. Тогда у 50-летней женщины была острая реакция на стресс.
Еще мы писали, как 14 ноября российский реактивный дрон ударил по территории медучреждения в Немышлянском районе Харькова. На месте попадания вспыхнул пожар.