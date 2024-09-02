У Харкові внаслідок обстрілу виникла пожежа

У Харкові в одному з районів через приліт російської ракети виникла пожежа на цивільному об'єкті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.
За його словами, в Індустріальному районі міста від удару ракетою є загоряння у садовому товаристві. Тип ракети встановлюється.
"Щодо жертв та постраждалих - наразі інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.
В ніч на 2 вересня російський агресор обстріляв Харків. Під час повітряної тривоги у місті було чути вибух.
Також росіяни атакували крилатими і балістичними ракетами Київ.
В місті зафіксоване падіння уламків у чотирьох районах, є потерпілий і займання.
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