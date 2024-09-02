В Харькове в результате обстрела возник пожар

В Харькове в одном из районов из-за прилета российской ракеты возник пожар на гражданском объекте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.
По его словам, в Индустриальном районе города от удара ракетой есть возгорание в садовом сообществе. Тип ракеты устанавливается.
"О жертвах и пострадавших - пока информация не поступала", - говорится в сообщении.
В ночь на 2 сентября российский агрессор обстрелял Харьков. Во время воздушной тревоги в городе был слышен взрыв.
Также россияне атаковали крылатыми и баллистическими ракетами Киев.
В городе зафиксировано падение обломков в четырех районах, есть пострадавший и возгорание.
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