У Харкові прогримів вибух під час ракетної атаки
У місті Харків цієї ночі, 2 вересня, під час ворожої ракетної атаки пролунав вибух. Він був досить сильним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.
Вибух пролунав близько пів на шосту годину ранку.
"Знову у Харкові було чутно вибух. У місті чи на його околицях - зʼясовуємо", - розповів мер.
Ракетно-дронова атака
Раніше повідомлялося, що близько опівночі у Кривому Розі Дніпропетровської області було чути вибух. Перед тим у бік міста рухалися "Шахеди".
Крім того, близько години ночі у Харкові пролунали вибухи, і стало відомо про два "прильоти" через удар дронів-камікадзе у Київському та Слобідському районах міста. Місцева влада також повідомила, що даних щодо постраждалих немає.
Додамо, що вночі 2 вересня у Києві та багатьох областях було оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетної атаки. Згодом тривога охопила усю територію країни.
Було зафіксовано ракетні пуски, і в Києві пролунала серія вибухів, у столиці велася робота ППО.
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