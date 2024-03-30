В Харькове в результате обстрела повреждены дома, есть раненый
В результате обстрела Харькова российскими военными зафиксирован прилет по домам, один человек ранен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Игоря Терехова.
"Один раненый человек у нас, в следствие прилета по району жилой застройки", - написал он.
Массированные обстрелы РФ
В марте российские военные существенно усилили обстрелы Украины дронами типа "Шахед" и ракетами различных типов.
Вечером в субботу, 30 марта, в Харькове прогремели взрывы. Оккупанты ударили управляемым снарядом по гражданской инфраструктуре.
Во время масштабного ракетного обстрела Украины 22 марта, Россия полностью разрушила Змиевскую ТЭС в Харьковской области.
29 марта террористы обстреляли три ТЭС, серьезно повредив их оборудование.
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