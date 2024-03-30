В Харькове в результате обстрела повреждены дома, есть раненый

В результате обстрела Харькова российскими военными зафиксирован прилет по домам, один человек ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Игоря Терехова.

"Один раненый человек у нас, в следствие прилета по району жилой застройки", - написал он.