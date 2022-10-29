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У Харкові виявили порушника комендантської години, який міг співпрацювати з окупантами

Фото: у Харкові виявили порушника комендантської години, який міг співпрацювати з окупантами (gp.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці виявили порушника комендантської години у Харкові. У телефоні чоловіка виявили листування з російськими абонентами, що можуть свідчити про співпрацю з окупантами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заступника начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Зазначається, що порушник у меседжах всіляко демонстрував свою прихильність загарбникам та надсилав їм координати населених пунктів Харківської області.

"Підсвинок встиг і підзаробити на війні. Виявили скріншоти з перерахунками з російського банку", - написав Білошицький.

Нагадаємо, на деокупованих територіях Харківської області прокурори вилучили російські підручники, у яких окупанти "приписали" Тараса Шевченка до списку нібито російських діячів.

Раніше у Харківській області затримали колаборантку, яка очолювала окупаційну "роспочту". Вона також причетна й до обкрадання одного з відділень "Укрпошти".

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