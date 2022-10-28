На деокупованих територіях Харківської області прокурори вилучили сліди російської освіти. Окупанти приписали Тараса Шевченка до списку нібито російських діячів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу президента Росії.

"Прокурори Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції вилучили докази того, як окупанти намагались впровадити російську освіту на Харківщині", - пише пресслужба.

У селі Глушківка Куп‘янського району у місцевому ліцеї було вилучено російські підручники та накази, що були датовані періодом окупації. В кабінеті директора виявили російський прапор.

Також прокурори знайшли агітаційні плакати із зображенням письменників РФ різних часів.

"Пропаганда країни-агресора серед російських діячів «приписала» собі і українського поета Тараса Шевченка. На російськомовному плакаті портрет Кобзаря з написом "Дневник вёл на русском языке", - додає пресслужба.

Фото: у Харківській області окупанти зробили з Тараса Шевченка "пропагандиста" (t.me/pgo_gov_ua)