У Харківській області окупанти зробили з Тараса Шевченка "пропагандиста"
На деокупованих територіях Харківської області прокурори вилучили сліди російської освіти. Окупанти приписали Тараса Шевченка до списку нібито російських діячів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу президента Росії.
"Прокурори Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції вилучили докази того, як окупанти намагались впровадити російську освіту на Харківщині", - пише пресслужба.
У селі Глушківка Куп‘янського району у місцевому ліцеї було вилучено російські підручники та накази, що були датовані періодом окупації. В кабінеті директора виявили російський прапор.
Також прокурори знайшли агітаційні плакати із зображенням письменників РФ різних часів.
"Пропаганда країни-агресора серед російських діячів «приписала» собі і українського поета Тараса Шевченка. На російськомовному плакаті портрет Кобзаря з написом "Дневник вёл на русском языке", - додає пресслужба.
Фото: у Харківській області окупанти зробили з Тараса Шевченка "пропагандиста" (t.me/pgo_gov_ua)
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.