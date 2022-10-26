СБУ затримала колаборантку, яка очолювала окупаційну "роспочту" в Харківській області.Також зрадниця причетна й до обкрадання одного з відділень "Укрпошти".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Вона (колаборантка, - ред.) добровільно приєдналась до лав окупаційної адміністрації, де очолила створену загарбниками місцеву "почту", - пише пресслужба СБУ.

Після викрадення 2 млн гривень в одному з відділень "Укрпошти" зрадниця передала їх агресора.

"Зрадницею виявилась колишня працівниця регіонального підрозділу поштового зв’язку", - додає СБУ.

Водночас жінка формувала підконтрольну Росії поштову мережу у Балаклії та Ізюмі. Вона планувала отримати від колишніх колег електронні ключі доступу до систем адміністрування та закликала їх перейти на бік ворога, аби передавати на баланс агресора держмайно "Укрпошти".

"Після звільнення регіону зловмисниця намагалась переховуватись від правосуддя, але співробітники СБУ своєчасно викрили її", - відзначає пресслужба.

Фото: в Харківській області затримали колаборантку, яка очолювала окупаційну "роспочту" (ssu.gov.ua)