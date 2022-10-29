ua ru
Сб, 29 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харкові виявили порушника комендантської години, який міг співпрацювати з окупантами

Новость на русском →
Харків, Субота 29 жовтня 2022 09:54
У Харкові виявили порушника комендантської години, який міг співпрацювати з окупантами Фото: у Харкові виявили порушника комендантської години, який міг співпрацювати з окупантами (gp.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці виявили порушника комендантської години у Харкові. У телефоні чоловіка виявили листування з російськими абонентами, що можуть свідчити про співпрацю з окупантами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заступника начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Зазначається, що порушник у меседжах всіляко демонстрував свою прихильність загарбникам та надсилав їм координати населених пунктів Харківської області.

"Підсвинок встиг і підзаробити на війні. Виявили скріншоти з перерахунками з російського банку", - написав Білошицький.

Нагадаємо, на деокупованих територіях Харківської області прокурори вилучили російські підручники, у яких окупанти "приписали" Тараса Шевченка до списку нібито російських діячів.

Раніше у Харківській області затримали колаборантку, яка очолювала окупаційну "роспочту". Вона також причетна й до обкрадання одного з відділень "Укрпошти".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков полиция
NEWS
Втрати Росії у війні перевищили 70 тисяч людей, - Генштаб
Втрати Росії у війні перевищили 70 тисяч людей, - Генштаб
DAILY
Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік