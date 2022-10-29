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В Харькове обнаружили нарушителя комендантского часа, который мог сотрудничать с оккупантами

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Харьков, Суббота 29 октября 2022 09:54
В Харькове обнаружили нарушителя комендантского часа, который мог сотрудничать с оккупантами Фото: в Харькове обнаружили нарушителя комендантского часа, который мог сотрудничать с оккупантами (gp.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители обнаружили нарушителя комендантского часа в Харькове. В телефоне мужчины обнаружили переписки с российскими абонентами, которые могут свидетельствовать о сотрудничестве с оккупантами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

Отмечается, что нарушитель в месседжах всячески демонстрировал свою приверженность захватчикам и посылал им координаты населенных пунктов Харьковской области.

"Подсвинок успел и подзаработать на войне. Обнаружили скриншоты с перерасчетами из российского банка", - написал Белошицкий.

Напомним, на деоккупированных территориях Харьковской области прокуроры изъяли российские учебники, в которых оккупанты "приписали" Тараса Шевченко в список якобы российских деятелей.

Ранее в Харьковской области задержали коллаборантку, возглавлявшую оккупационную "роспочту". Она также имеет отношение к обворованию одного из отделений "Укрпочты".

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