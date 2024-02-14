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У Харкові викрили ще одного інформатора окупантів, який наводив ракети

Фото: СБУ затримала у Харкові інформатора окупантів (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

У Харкові викрили ще одного російського інформатора. Він наводив ракети на місто та намагався знайти локації української ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Зрадником виявився 58-річний місцевий житель, прихильник російського режиму. Він восени 2023 року з власної ініціативи почав передавати окупантам розвідувальну інформацію через месенджери.

Також фігурант публікував у соцмережах свої дописи, в яких намагався дискредитувати українських захисників.

Серед основних цілей ворога були стратегічно важливі підприємства, у тому числі оборонно-промислового комплексу України. Також окупанти хотіли отримати від інформатора геолокації ППО, щоб потім обходити її або вдарили по ній.

Для збирання розвідданих фігурант знаходив місця "прильотів", а потім робив там приховану фото- і відеозйомку. Одержані дані він передавав у декілька чатів прокремлівських Телеграм-каналів.

СБУ затримала зрадника "на гарячому". Під час обшуків у нього знайшли мобільний телефон з доказами.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 114-2 КК. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми.

 

Фото: СБУ затримала у Харкові інформатора окупантів (ssu.gov.ua)

 

 

Нагадаємо, раніше у Миколаївській області спіймали поплічника росіян, він переховувався від СБУ більше року.

Також правоохоронці затримали подругу голови "Народної ради "ДНР". Жінка планувала стати продавчинею у прифронтовому магазині, щоб шпигувати за ЗСУ.

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