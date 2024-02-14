В Харькове разоблачили еще одного информатора оккупантов, который наводил ракеты

Предателем оказался 58-летний местный житель, сторонник российского режима. Он осенью 2023 года по собственной инициативе начал передавать оккупантам разведывательную информацию через мессенджеры.

Также фигурант публиковал в соцсетях свои сообщения, в которых пытался дискредитировать украинских защитников.

Среди основных целей врага были стратегически важные предприятия, включая оборонно-промышленный комплекс Украины. Также оккупанты хотели получить от информатора геолокации ПВО, чтобы потом обходить ее или ударили по ней.

Для сбора разведданных фигурант находил места "прилетов", а затем проводил там скрытую фото- и видеосъемку. Полученные данные он передавал в несколько чатов прокремлевских Телеграмм-каналов.

СБУ задержала предателя "на горячем". Во время обысков у него обнаружили мобильный телефон с доказательствами.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 2 ст. 114-2 УКУ. В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы.

Фото: СБУ задержала в Харькове информатора окупантов (ssu.gov.ua)