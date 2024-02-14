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В Харькове разоблачили еще одного информатора оккупантов, который наводил ракеты

Фото: СБУ задержала в Харькове информатора оккупантов (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

В Харькове разоблачили еще одного российского информатора. Он наводил ракеты на город и пытался найти локации украинской ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Предателем оказался 58-летний местный житель, сторонник российского режима. Он осенью 2023 года по собственной инициативе начал передавать оккупантам разведывательную информацию через мессенджеры.

Также фигурант публиковал в соцсетях свои сообщения, в которых пытался дискредитировать украинских защитников.

Среди основных целей врага были стратегически важные предприятия, включая оборонно-промышленный комплекс Украины. Также оккупанты хотели получить от информатора геолокации ПВО, чтобы потом обходить ее или ударили по ней.

Для сбора разведданных фигурант находил места "прилетов", а затем проводил там скрытую фото- и видеосъемку. Полученные данные он передавал в несколько чатов прокремлевских Телеграмм-каналов.

СБУ задержала предателя "на горячем". Во время обысков у него обнаружили мобильный телефон с доказательствами.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 2 ст. 114-2 УКУ. В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы.

 

Фото: СБУ задержала в Харькове информатора окупантов (ssu.gov.ua)

 

 

Напомним, ранее в Николаевской области поймали приспешника россиян, он скрывался от СБУ больше года.

Также правоохранители задержали подругу председателя "Народного совета "ДНР". Женщина планировала стать продавщицей в прифронтовом магазине, чтобы шпионить за ВСУ.

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