Мережеві обмеження діють у п'яти областях й Києві, - Укренерго

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укренерго".

"Все ще триває водопілля, тож активно працюють гідроелектростанції. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Відновлено роботу одного з енергоблоків електростанцій, що дещо збільшило доступний обсяг генеруючих потужностей в енергосистемі. Також триває незначний імпорт електроенергії", - пише пресслужба.

Мережеві обмеження зберігаються в:

Житомирській області;

Харківській області;

Полтавській області;

Сумській області;

Київській області;

Києві.

У разі зростання споживання у цих регіонах можливі обмеження споживання.

"В інших регіонах обмежень у мережах "Укренерго", які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання до областей не доводились", - додає пресслужба.

Складною ситуація залишається вздовж лінії фронту. Вчора було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури Донецької та Херсонської областей.