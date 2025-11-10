У Харкові відновили рух метро: які альтернативні маршрути на випадок зупинки поїздів

У понеділок, 10 листопада, метрополітен Харкова третій день поспіль почав працювати як укриття, однак наразі рух поїздів все ж відновили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Харківського метрополітену і Telegram Харківської міської ради.
Спочатку зранку була інформація, що поїзди знову не їздять.
"У зв’язку з проблемою з електропостачанням тимчасово неможливо розпочати рух поїздів лініями метрополітену. Метрополітен працює в режимі укриття", - йшлося у повідомленні.
Вже близько 8-ої ранку у метрополітені уточнили, що рух поїздів всіма лініями відновлено. Водночас там застережили, що в разі зниження напруги нижче допустимого рівня - рух поїздів може бути тимчасово припинено.
На цей випадок у місті організовано роботу наземного транспорту. Вчора ввечері у Харківській міській раді вже публікували маршрути.
Зокрема, у разі зупинки метро буде введено тимчасовий трамвайний маршрут №30, який курсуватиме за таким принципом: розворотне коло "Салтівське" - центр - розворотне коло "Вокзал Харків-Пасажирський" (через вул. Академіка Павлова, пр. Героїв Харкова, майдан Конституції, вул. Полтавський Шлях).
Окрім того, введуть тимчасові автобусні маршрути. Їх шлях матиме такий вигляд:
Також у міськраді писали, що змінено шлях руху у такого транспорту:
Окрім того, буде суттєво зменшено інтервал руху на автобусному маршруті №272, в також на:
Водночас інтервали руху на трамвайних маршрутах №8 і №23 та тролейбусному №7 тимчасово зростуть.
"Не курсуватимуть автобуси №41, 47, 48, 59, 70, 92, 208, 268 та тролейбуси №53 і 56", - додали у міськраді.
Нагадаємо, в ніч на 8 листопада росіяни вкотре масово атакували Україну, завдавши удару по українській енергетиці. В результаті обстрілу в ряді регіонів ввели відключення світла.
Причому в ПАТ "Центренерго" розповіли, що в результаті російської атаки зупинилися всі їхні ТЕС, і на даний момент вони досі не генерують електроенергію.
Як відомо, у "Центренерго" є дві ТЕС - Трипільська в Київській області та Зміївська в Харківській області. Саме остання безпосередньо забезпечує електроенергією місто Харків.
Раніше ми писали, що ввечері 8 листопада в Харкові практично всюди зникло світло.