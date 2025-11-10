В Харькове возобновили движение метро: какие альтернативы на случай остановки поездов

Сначала утром была информация, что поезда снова не ездят.

"В связи с проблемой с электроснабжением временно невозможно начать движение поездов по линиям метрополитена. Метрополитен работает в режиме укрытия", - говорилось в сообщении.

Уже около 8 утра в метрополитене уточнили, что движение поездов по всем линиям восстановлено. В то же время там предостерегли, что в случае снижения напряжения ниже допустимого уровня - движение поездов может быть временно прекращено.

На этот случай в городе организована работа наземного транспорта. Вчера вечером в Харьковском городском совете уже публиковали маршруты.

Как будет двигаться наземный транспорт в случае остановки поездов метрополитена

В частности, в случае остановки метро будет введен временный трамвайный маршрут №30, который будет курсировать по такому принципу: разворотный круг "Салтовское" - центр - разворотный круг "Вокзал Харьков-Пассажирский" (через ул. Академика Павлова, пр. Героев Харькова, площадь Конституции, ул. Полтавский Шлях).

Кроме того, введут временные автобусные маршруты. Их путь будет выглядеть следующим образом:

автостанция "Индустриальная" - пр. Героев Харькова - площадь Конституции;

пр. Победы (разворотный круг троллейбуса) - площадь Конституции (через пр. Людвига Свободы, ул. Ахсарова, пр. Науки, пр. Независимости, ул. Сумскую);

по пути движения троллейбуса №11;

по пути движения троллейбуса №27.

Также в горсовете писали, что изменен путь движения у такого транспорта:

автобусы №20, 22, 31, 33, 57, 62, 67, 68, 72, 96, 99, 109, 123, 128, 140, 243, 273 - курсируют до площади Конституции;

автобус №222 - курсирует до ст. м. "Защитников Украины;

автобус №228 - курсирует до ст. м. "Турбоатом";

троллейбус №13 - курсирует до площади Конституции (через ул. Олега Громадского, ул. Богдана Хмельницкого и пр. Героев Харькова).

Кроме того, будет существенно уменьшен интервал движения на автобусном маршруте №272, а также на:

автобусных маршрутах №31, 33, 62;

троллейбусных маршрутах №40 и 58.

В то же время интервалы движения на трамвайных маршрутах №8 и №23 и троллейбусном №7 временно возрастут.

"Не будут курсировать автобусы №41, 47, 48, 59, 70, 92, 208, 268 и троллейбусы №53 и 56", - добавили в горсовете.