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У Харкові вдруге за вечір пролунали вибухи

Субота 11 травня 2024 23:22
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У Харкові вдруге за вечір пролунали вибухи Ілюстративне фото (acebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

У Харкові вдруге за вечір після оголошення повітряної тривоги чули вибухи. Можливо, джерело звуку було за межами міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".

"У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста", - написало видання о 22:41.

За п’ять хвилин журналісти повідомили про другий вибух: "Ще один вибух пролунав, ймовірно, за межами міста".

О 22:39 у Харківській області було оголошено повітряну тривогу.

Попередні вибухи і "приліт" у передмісті

Перші вибухи за сьогоднішній вечір пролунали у Харкові близько 21:00. Їм також передувало оголошення повітряної тривоги.

Мер міста Ігор Терехов повідомив про "приліт" у передмісті. Жодних деталей він не навів.

Вибухи у Харкові також двічі лунали вночі.

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