У Харкові вдруге за вечір пролунали вибухи

У Харкові вдруге за вечір після оголошення повітряної тривоги чули вибухи. Можливо, джерело звуку було за межами міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".

"У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста", - написало видання о 22:41. За п’ять хвилин журналісти повідомили про другий вибух: "Ще один вибух пролунав, ймовірно, за межами міста". О 22:39 у Харківській області було оголошено повітряну тривогу. Попередні вибухи і "приліт" у передмісті