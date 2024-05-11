У Харкові гриміли вибухи: у передмісті "приліт"

У суботу ввечері, 11 травня, в Харкові пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Пізніше мер повідомив, що був приліт у передмісті. Однак більше деталей він не навів.

"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні", - написав він.

Обстріли Харкова

Харків, одне з найбільших міст України, з перших днів повномасштабної війни 24 лютого 2022 року зазнає жорстоких обстрілів з боку російських окупантів. Місто стало щитом, який стримує ворога на сході країни, і за це платить жахливу ціну.

Ситуація в місті через постійні обстріли залишається складною.

Так, сьогодні вночі у Харкові декілька разів лунали вибухи.

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