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В Харькове второй раз за вечер раздались взрывы

Суббота 11 мая 2024 23:22
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В Харькове второй раз за вечер раздались взрывы Иллюстративное фото (acebook.com/p/Сергей-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

В Харькове второй раз за вечер после объявления воздушной тревоги слышали взрывы. Возможно, источник звука находился за пределами города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Харьков".

"В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", - написало издание в 22:41.

Через пять минут журналисты сообщили о втором взрыве: "Еще один взрыв прогремел, вероятно, за пределами города".

В 22:39 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Предыдущие взрывы и "прилет" в пригороде

Первые взрывы за сегодняшний вечер прогремели в Харькове около 21:00. Им также предшествовало объявление воздушной тревоги.

Мэр города Игорь Терехов сообщил о "прилете" в пригороде. Никаких деталей он не привел.

Взрывы в Харькове также дважды раздавались ночью.

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