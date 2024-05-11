В Харькове второй раз за вечер раздались взрывы

В Харькове второй раз за вечер после объявления воздушной тревоги слышали взрывы. Возможно, источник звука находился за пределами города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспильне Харьков ".

"В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", - написало издание в 22:41.

Через пять минут журналисты сообщили о втором взрыве: "Еще один взрыв прогремел, вероятно, за пределами города".

В 22:39 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Предыдущие взрывы и "прилет" в пригороде