У Харкові уточнили наслідки нічного удару РФ по освітньому закладу міста

Мер міста вранці уточнив дані щодо наслідків ворожого обстрілу.

Він зазначив, що росармія вдарила по освітньому обʼєкту в Слобідському районі, де внаслідок влучання ракети С-300 було зруйновано:

майстерню освітнього закладу,

31 автомобіль,

також частково зруйновано основну будівлю закладу,

крім того, були вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо,

ще постраждав супермаркет поблизу.

"Інформація щодо загиблих та поранених не надходила", - розповів мер.

Нічна ракетна атака РФ по Харкову

Нагадаємо, у ніч проти 25 травня під час повітряної тривоги у Харкові пролунала серія вибухів. Місто було під ракетною атакою. Пізніше в мерії розповіли, що зафіксовані "прильоти" у Слобідському районі міста.

Внаслідок ворожого обстрілу була частково зруйнована будівля ліцею, пошкоджені прилегла багатоповерхівка та також кілька авто.

В Харківській обласній прокуратурі показали відео щодо наслідків атак, та поінформували, що окупанти цієї ночі застосували для ударів по Харкову та району балістичні ракети, попередньо завдаючи ударів з С-300. Зафіксовані влучання по будівлі ліцею, в промисловій зоні та на відкритій місцевості.