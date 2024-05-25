РФ цієї ночі била балістикою по Харкову і району: прокуратура розкрила наслідки (відео)

Російські окупанти для обстрілу Харкову та району у ніч проти 25 травня застосували балістичні ракети, попередньо завдаючи ударів з С-300. Зафіксовані влучання по будівлі ліцею, в промисловій зоні та на відкритій місцевості.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру .

За словами речника облпрокуратури Дмитра Чубенка, росармія 25 травня близько години ночі завдала 4 ракетні удари по Харкову та Харківському району.

Наслідки у Харкові

У Слобідському районі Харкова (район у південній частині міста) було два влучання: перше зафіксовано по будівлі ліцею, інше - в промисловій зоні.

"Без травмованих. Пошкоджено 15 приватних автомобілів та фасад 9-ти поверхового житлового будинку", - розповів представник прокуратури.

Наслідки у Харківському районі

Два влучання у Харківському районі були на відкритій місцевості.

Теж, на щастя, обійшлося без травмованих.

На місці ворожих ударів наразі працюють прокурори та слідчі поліції, триває фіксація воєнних злочинів російських загарбників. Також було розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

В Харківській обласній прокуратурі показали відео щодо наслідків ракетної атаки цієї ночі:

Нічний ракетний обстріл Харкова

Як повідомлялося раніше, у ніч проти 25 травня під час повітряної тривоги через загрозу ударів із застосуванням балістичного озброєння у Харкові пролунала серія вибухів.

Пізніше Харківський міський голова Ігор Терехов розповів, що зафіксовані "прильоти" у Слобідському районі міста. Внаслідок ворожого обстрілу була частково зруйнована будівля ліцею, пошкоджені прилегла багатоповерхівка та також кілька авто.