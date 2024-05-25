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В Харькове уточнили последствия ночного удара РФ по образовательному учреждению города

Фото: в мэрии Харькова уточнили последствия ракетной атаки РФ по городу 25 мая (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове из-за российского ракетного удара этой ночью, 25 мая, была разрушительная мастерская образовательного учреждения и значительно пострадало основанное здание лицея. Кроме того, были разбиты десятки автомобилей, пострадал супермаркет и несколько многоэтажек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова.

Мэр города утром уточнил данные о последствиях вражеских обстрелов.

Он отметил, что росармия ударила по образовательному объекту в Слободском районе, где в результате попадания ракеты С-300 были разрушены:

  • мастерская образовательного учреждения,
  • 31 автомобиль,
  • также частично разрушено основное здание заведения,
  • кроме того, были выбиты стекла в нескольких многоэтажках вокруг,
  • еще пострадал супермаркет поблизости.

"Информация о погибших и раненых не поступала", - рассказал мэр.

Ночная ракетная атака РФ по Харькову

Напомним, в ночь на 25 мая во время воздушной тревоги в Харькове прозвучала серия взрывов. Город находился под ракетной атакой. Позже в мэрии рассказали, что зафиксированы "прилеты" в Слободском районе города.

В результате вражеского обстрела было частично разрушено здание лицея, повреждены прилегающая многоэтажка и несколько авто.

В Харьковской областной прокуратуре показали видео о последствиях атак, и проинформировали, что оккупанты этой ночью применили для ударов по Харькову и району баллистические ракеты, предварительно нанося удары с С-300. Зафиксированы попадания по зданию лицея, в промышленной зоне и на открытой местности.

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ХарьковВойна в УкраинеРакетная атака