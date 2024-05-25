Нічний російський обстріл Харкова: частково зруйнований ліцей, пошкоджена багатоповерхівка

У Харкові внаслідок російського обстрілу цієї ночі, 25 травня, зафіксовані "прильоти" у Слобідському районі міста. Частково була зруйнована будівля ліцею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

Міський голова зазначив, що окрім навчального закладу, через ворожий удар також постраждав житловий будинок та кілька автівок.

"Внаслідок прильотів по Слобідському району частково зруйнований ліцей. Пошкоджена прилегла багатоповерхівка, а також кілька авто", - розповів він.

В мерії додали, що даних щодо можливих загиблих та постраждалих в результаті російського обстрілу наразі немає.

Нічний удар по Харкову

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 25 травня в низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударів із застосуванням балістичного озброєння. В цей час у Харкові пролунала серія вибухів.

В моніторингових групах писали також про роботу сил та засобів протиповітряної оборони через ворожу атаку по Харкову.

Жителів обласного центру та Харківського району закликали перебувати в укриттях через повітряну атаку з боку ворога. Тривога в області через ракетну небезпеку досі триває, хоча вона вже двічі була скасована в низці інших регіонів цієї ночі.