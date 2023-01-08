У Харкові цього тижня будуть шукати диверсантів: що відомо

"9-10 січня на території одного з районів міста Харкова Служба безпеки України буде проводити антитерористичні контрдиверсійні заходи. Крім СБУ у заходах візьмуть участь органи військового управління та інші правоохоронні структури із залученням військової техніки, озброєння і радіотехнічних засобів", - пише пресслужба.

Метою заходів є:

підвищення безпеки мирного населення міста;

посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури;

виявлення та затримання можливих диверсійних груп.

Під час заходів можливе обмеження проходу чи проїзду деякими вулицями міста, а також перевірка документів, огляд автомобільного транспорту.

"СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати із собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години", - додає СБУ.