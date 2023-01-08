В Харькове на этой неделе будут искать диверсантов: что известно

"9-10 января на территории одного из районов города Харькова Служба безопасности Украины будет проводить антитеррористические контрдиверсионные мероприятия. Помимо СБУ в мероприятиях примут участие органы военного управления и другие правоохранительные структуры с привлечением военной техники, вооружения и радиотехнических средств", - пишет пресс-служба.

Целью мероприятий является:

повышение безопасности мирного населения;

усиление защищенности объектов критической инфраструктуры;

обнаружение и задержание возможных диверсионных групп.

Во время мероприятий возможно ограничение прохода или проезда по некоторым улицам города, а также проверка документов, осмотр автомобильного транспорта.

"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа", - добавляет СБУ.