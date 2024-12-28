У Харкові тисячі людей залишаються без тепла після атаки РФ на Різдво

Обстріл Харкова 25 грудня

На Різдво, 25 грудня, російські війська завдали нового удару по українській енергетиці. Більше про наслідки атаки - дізнайтеся за посилання.

Окупанти масовано вдарили по Харкову, випустивши по місту 12 ракет. "Прильоти" були у кількох локаціях. Внаслідок атаки у Харкові без опалення залишилися понад тисячу житлових будинків.

Після обстрілу уряд дав дозвіл тимчасово не вимикати світло у Харкові та області, поки не буде відновлено подачу тепла та гарячої води.

РБК-Україна писало, що окупанти використовують нову тактику обстрілів енергетики України, щоб блокувати окремі регіони від електропостачання. Детальніше про - у нашому матеріалі.

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