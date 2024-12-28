В Харькове тысячи людей остаются без тепла после атаки РФ на Рождество

Обстрел Харькова 25 декабря

На Рождество, 25 декабря, российские войска нанесли новый удар по украинской энергетике. Больше о последствиях атаки - узнайте по ссылке.

Оккупанты массированно ударили по Харькову, выпустив по городу 12 ракет. "Прилеты" были в нескольких локациях. В результате атаки в Харькове без отопления остались более тысячи жилых домов.

После обстрела правительство дало разрешение временно не выключать свет в Харькове и области, пока не будет восстановлена подача тепла и горячей воды.

РБК-Украина писало, что оккупанты используют новую тактику обстрелов энергетики Украины, чтобы блокировать отдельные регионы от электроснабжения. Подробнее об этом - в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.