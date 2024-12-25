У Харкові на території приватного подвір'я виявили нерозірвану ракету Х-59

Масований обстріл

Нагадаємо, сьогодні, 25 грудня, російські окупанти вкотре завдали масованого удару по Україні.

Однією з пріоритетних цілей ворога став Харків. Як розповів мер Ігор Терехов, загалом росіяни запустили по місту 12 ракет.

Усі ворожі ракети били по котельнях, ТЕЦ та об'єктах електроенергетики. Через це значна частина міста залишилася без опалення.

При цьому внаслідок атаки відомо про чотирьох постраждалих.

Детально про наслідки атаки - в матеріалі РБК-Україна.

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