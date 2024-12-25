В Харькове на территории частного двора обнаружили неразорванную ракету Х-59

Массированный обстрел

Напомним, сегодня, 25 декабря, российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар по Украине.

Одной из приоритетных целей врага стал Харьков. Как рассказал мэр Игорь Терехов, всего россияне запустили по городу 12 ракет.

Все вражеские ракеты били по котельным, ТЭЦ и объектам электроэнергетики. Из-за этого значительная часть города осталась без отопления.

При этом в результате атаки известно о четырех пострадавших.

Детально о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.