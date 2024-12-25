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В Харькове на территории частного двора обнаружили неразорванную ракету Х-59

Иллюстративное фото: в Харькове упала ракета Х-59 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Харькове сегодня, 25 декабря, упала ракета Х-59. Ее обнаружили на территории частного двора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.

"В Харькове обнаружили вражескую ракету Х-59, которая, к счастью, не разорвалась. Снаряд упал на территорию частного двора", - рассказал Синегубов. 

По его словам, в пострадавших в результате падения ракеты нет. При этом взрывотехники уже работают над обезвреживанием. 

Массированный обстрел

Напомним, сегодня, 25 декабря, российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар по Украине.

Одной из приоритетных целей врага стал Харьков. Как рассказал мэр Игорь Терехов, всего россияне запустили по городу 12 ракет.

Все вражеские ракеты били по котельным, ТЭЦ и объектам электроэнергетики. Из-за этого значительная часть города осталась без отопления.

При этом в результате атаки известно о четырех пострадавших.

Детально о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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