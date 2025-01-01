У Харкові на території кладовища сталася пожежа: є загиблі

За інформацією ДСНС, о 19:08 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі на території кладовища в Холодногірському районі Харкова. На місце події направили два відділення служби порятунку на автоцистернах.

Фото: у Харкові рятувальники гасили пожежу на кладовищі (facebook.com/DSNSKHARKIV)

"На момент прибуття вогнеборців встановлено, що горить одноповерхова господарська будівля на площі 20 квадратних метрів. На жаль, унаслідок цієї події загинули двоє чоловіків", - уточнили рятувальники.

Пожежу вдалося локалізувати о 19:40, а вже о 21:52 її повністю ліквідували. Попередня причина - порушення правил безпеки під час експлуатації печі.