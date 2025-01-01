В Харькове на территории кладбища произошел пожар: есть погибшие

По информации ГСЧС, в 19:08 на номер “101” поступило сообщение о пожаре в хозяйственном здании на территории кладбища в Холодногорском районе Харькова. На место происшествия направили два отделения службы спасения на автоцистернах.

Фото: в Харькове спасатели тушили пожар на кладбище (facebook.com/DSNSKHARKIV)

"На момент прибытия пожарных установлено, что горит одноэтажное хозяйственное здание на площади 20 квадратных метров. К сожалению, в результате этого события погибли двое мужчин", - уточнили спасатели.

Пожар удалось локализовать в 19:40, а уже в 21:52 его полностью ликвидировали. Предварительная причина - нарушения правил безопасности при эксплуатации печи.