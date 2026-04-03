У Харкові та Запоріжжі пролунали вибухи: росіяни завдали ударів балістикою

Харків

"В Харкові пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, ворог наніс ракетні удари. Більш детальна інформація зʼясовується", - поінформував Синєгубов о 03:59.

Водночас мер міста Ігор Терехов писав, що окупанти завдали три удари. Всі вони були по Київському району. Проте пізніше Синєгубов уточнив, що було 4 удари.

Запоріжжя

Після ударів по Харкову, звуки вибухів пролунали у Запоріжжі. Паралельно Повітряні сили ЗСУ інформували, що на місто летять ракети.

Дніпропетровська область

У мережі писали, що під ударом також опинився Павлоград Дніпропетровської області. Зокрема, над регіоном фіксували швидкісну ціль, а згодом ракета летіла безпосередньо на місто.

Де оголосили тривогу

Зауважимо, що за кілька хвилин до вибухів у Києві низці областей України оголосили тривогу. Її причиною стала загроза застосування балістики.

Станом на 04:12 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях.