Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Харькове и Запорожье прогремели взрывы: россияне нанесли удары баллистикой

04:12 03.04.2026 Пт
2 мин
Оккупанты осуществили пуски баллистических ракет
Эдуард Ткач
Фото: последствия атаки уточняются (facebook.com/DSNSPOLTAVA)

Россияне в ночь на 3 апреля атаковали Харьков и Запорожье баллистическими ракетами. В городе в результате атаки РФ прозвучала серия мощных взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова и канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Харьков

"В Харькове прогремели мощные взрывы. По предварительной информации, враг нанес ракетные удары. Более подробная информация выясняется", - проинформировал Синегубов в 03:59.

В то же время мэр города Игорь Терехов писал, что оккупанты нанесли три удара. Все они были по Киевскому району. Однако позже Синегубов уточнил, что было 4 удара.

Запорожье

После ударов по Харькову, звуки взрывов раздались в Запорожье. Параллельно Воздушные силы ВСУ информировали, что на город летят ракеты.

Днепропетровская область

В сети писали, что под ударом также оказался Павлоград Днепропетровской области. В частности, над регионом фиксировали скоростную цель, а впоследствии ракета летела непосредственно на город.

Где объявили тревогу

Заметим, что за несколько минут до взрывов в Киеве в ряде областей Украины объявили тревогу. Ее причиной стала угроза применения баллистики.

По состоянию на 04:12 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.

Обстрелы украинских городов

Напомним, что россияне с 1 на 2 апреля более суток подряд атаковали Харьков дронами. В городе было зафиксировано около 20 ударов. В частности, в результате вечерней атаки в центре города загорелось здание. Позже выяснилось, что это был отель.

Также мы писали, что вечером 2 апреля под удар попало Запорожье. В итоге взрывной волной была повреждена многоэтажка и коммунальное предприятие.

