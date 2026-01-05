У Харкові та Полтаві серії вибухів, у Славутичі РФ атакує енергоб'єкти: що відомо

В Харкові гучно

"У Харкові було чутно вибух", "Ще один вибух було чутно у Харкові", "Третій вибух було чутно у місті", - з'явились одне за одним повідомлення в Telegram ЗМІ.

Вже о 0:27 5 січня стало відомо про вибух, який, ймовірно, пролунав за межами Харкова.

Перед вибухами Повітряні Сили повідомляли про загрозу дронових нальотів на Харківщині. також після гучних звуків з'явилось сповіщення про напрямок безпілотників на конкретні населені пункти:

"БпЛА на Анддріївку, Введенку, Златопіль, Слобожанське, Лиманівку", - повідомляли військові о 0:07.

Вибухи в Полтаві

Щодо Полтави, там теж гучно. Відомо принаймні про вже два вибухи в обласному центрі, повідомили кореспонденти.

ПС також сповіщали заздалегідь про загрозу БпЛА на Полтавщині.

"Полтавщина - БпЛА на півдні та центрі, західним курсом", - написали військові о 0:09.

Мер Славутича про удари РФ

Також відомо, що Росія атакувала енергооб'єкти на Київщині, в Славутичі, про що повідомив міський голова Юрій Фомічєв вже 5 січня.

"Ворог атакує енергетичні обʼєкти. Щойно безпекова ситуація дозволить - енергетики почнуть відновлення, після цього буде більше розуміння наслідків. Зранку розгортаємо пункти незламності", - написав чиновник опів на першу ночі.