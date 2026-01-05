В Харькове и Полтаве серии взрывов, в Славутиче РФ атакует энергообъекты: что известно

В Харькове громко

"В Харькове был слышен взрыв", "Еще один взрыв был слышен в Харькове", "Третий взрыв был слышен в городе", - появились одно за другим сообщения в Telegram СМИ.

Уже в 0:27 5 января стало известно о взрыве, который, вероятно, прогремел за пределами Харькова.

Перед взрывами Воздушные Силы сообщали об угрозе дроновых налетов на Харьковщине. Также после громких звуков появилось сообщение о направлении беспилотников на конкретные населенные пункты:

"БпЛА на Андреевку, Введенку, Златополь, Слобожанское, Лимановку", - сообщали военные в 0:07.

Взрывы в Полтаве

Что касается Полтавы, там тоже громко. Известно по крайней мере об уже двух взрывах в областном центре, сообщили корреспонденты.

ПС также оповещали заранее об угрозе БпЛА в области.

"Полтавщина - БпЛА на юге и центре, западным курсом", - написали военные в 0:09.

Мэр Славутича об ударах РФ

Также известно, что Россия атаковала энергообъекты на Киевщине, в Славутиче, о чем сообщил городской голова Юрий Фомичев уже 5 января.

"Враг атакует энергетические объекты. Как только ситуация с безопасностью позволит - энергетики начнут восстановление, после этого будет больше понимания последствий. С утра разворачиваем пункты несокрушимости", - написал чиновник в половине первого ночи.