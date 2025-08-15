У Харкові та області змінили тривалість комендантської години

У Харкові та області з 16 серпня скорочують комендантську годину. Відтепер вона починатиметься на годину пізніше і триватиме з 00:00 до 05:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської ОВА.
Зазначається, що рішення щодо зміни тривалості комендантської години в регіоні ухвалили в ході засідання Ради оборони Харківської області.
"Зміни наберуть чинності в ніч із 16 на 17 серпня. Водночас, рішення не розповсюджується на громади області, де запроваджена місцева посилена комендантська година у зв’язку з безпековою ситуацією", - зазначили у ОВА.
За словами глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, питання скорочення комендантської години вирішили підняти через неодноразові звернення представників бізнесу та ритейлу.
"Дану пропозицію ми розглянули з МВС, Міноборони, СБУ та Мінекономіки.Впровадження такого рішення на Харківщині дозволить підприємцям збільшити час роботи, що позитивно вплине на економічний клімат області", – зазначив Синєгубов.
Згідно чинного законодавства, при порушенні комендантської години можливе покарання у випадку, якщо особа не виконує законні вимоги поліцейського. У такому випадку складається протокол за ст. 185 КУпАП ("злісна непокора"). За цією статтею можливі:
Спеціальної статті про штрафи за порушення комендантської години поки що немає.
Хоча нещодавно стало відомо, що Кабмін схвалив законопроект, яким пропонується ввести штрафи за порушення комендантської години. Законопроект пропонує додати до Кодексу України про адміністративні правопорушення нову статтю, яка встановить адміністративну відповідальність за порушення правил воєнного стану.