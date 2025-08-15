В Харькове и области изменили продолжительность комендантского часа

Отмечается, что решение об изменении продолжительности комендантского часа в регионе приняли в ходе заседания Совета обороны Харьковской области.

"Изменения вступят в силу в ночь с 16 на 17 августа. В то же время, решение не распространяется на громады области, где введен местный усиленный комендантский час в связи с ситуацией с безопасностью", - отметили в ОВА.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, вопрос сокращения комендантского часа решили поднять из-за неоднократных обращений представителей бизнеса и ритейла.

"Данное предложение мы рассмотрели с МВД, Минобороны, СБУ и Минэкономики. Внедрение такого решения на Харьковщине позволит предпринимателям увеличить время работы, что положительно повлияет на экономический климат области", - отметил Синегубов.