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У Харкові та області вводять нові графіки відключень світла наступного тижня

Харків, П'ятниця 12 квітня 2024 15:37
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У Харкові та області вводять нові графіки відключень світла наступного тижня Фото: у Харкові та області оновлять графіки відключень світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Харкові та області з 14 по 21 квітня діятимуть оновлені графіки відключень світла. Їх запровадили через російські удари по енергетичних об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської обласної військової адміністрації у Telegram.

В оновлених графіках вказано назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу світла не буде.

"Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів", - наголосили у відомстві.

Обстріли Харкова та області

Нагадаємо, вчора, 11 квітня, російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Для цього вони використовували свої дрони-камікадзе та ракети.

Зокрема, під атакою знаходився Харків та область. Там зафіксували щонайменше 10 прильотів. Ворог бив по регіону за допомогою балістичних ракет.

Як розповів мер Харкова Ігор Терехов, після обстрілу не працювали дві ТЕЦ та трансформаторна підстанція . Міський голова уточнював, що трансформаторну підстанцію знищив ворог.

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Харків Війна Росії проти України Ракетний удар Вимкнення світла
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