ua en ru
Пт, 12 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харькове и области вводят новые графики отключений света на следующей неделе

Харьков, Пятница 12 апреля 2024 15:37
UA EN RU
В Харькове и области вводят новые графики отключений света на следующей неделе Фото: в Харькове и области обновят графики отключений света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Харькове и области с 14 по 21 апреля будут действовать обновленные графики отключений света. Их ввели из-за российских ударов по энергетическим объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной военной администрации в Telegram.

В обновленных графиках указаны названия населенных пунктов, улиц, очереди и период, в какой промежуток времени света не будет.

"Специалисты продолжают ремонтировать инфраструктуру после вражеских обстрелов", - подчеркнули в ведомстве.

Обстрелы Харькова и области

Напомним, вчера, 11 апреля, российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Для этого они использовали свои дроны-камикадзе и ракеты.

В частности, под атакой находился Харьков и область. Там зафиксировали по меньшей мере 10 прилетов. Враг бил по региону при помощи баллистических ракет.

Как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, после обстрела не работали две ТЭЦ и трансформаторная подстанция. Городской глава уточнял, что трансформаторную подстанцию уничтожил враг.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война России против Украины Ракетный удар Отключение света
NEWS
Кабмин ввел новую доплату военным: сколько и кто получит
Кабмин ввел новую доплату военным: сколько и кто получит
DAILY
Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский