В Харькове и области вводят новые графики отключений света на следующей неделе

В Харькове и области с 14 по 21 апреля будут действовать обновленные графики отключений света. Их ввели из-за российских ударов по энергетическим объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной военной администрации в Telegram.

"Специалисты продолжают ремонтировать инфраструктуру после вражеских обстрелов", - подчеркнули в ведомстве.

В обновленных графиках указаны названия населенных пунктов, улиц, очереди и период, в какой промежуток времени света не будет.

Обстрелы Харькова и области

Напомним, вчера, 11 апреля, российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Для этого они использовали свои дроны-камикадзе и ракеты.

В частности, под атакой находился Харьков и область. Там зафиксировали по меньшей мере 10 прилетов. Враг бил по региону при помощи баллистических ракет.

Как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, после обстрела не работали две ТЭЦ и трансформаторная подстанция. Городской глава уточнял, что трансформаторную подстанцию уничтожил враг.

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