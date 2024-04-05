У Харкові та області відкоригували графіки відключень світла, - ОВА

В Харкові та області ситуація в енергетичній системі залишається складною через пошкодження об'єктів внаслідок російських обстрілів. У регіоні сьогодні оновили графіки погодинних відключень світла від у період із 6 по 10 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
Чиновник зазначив, що відбулося засідання Координаційного штаба з оперативного реагування щодо ситуації в енергосистемі.
"Ситуація важка, є дефіцит для 300 тисяч мешканців Харкова і загалом для 550 тисяч по області", - розповів він.
Керівник адміністрації додав, що доручив чинні графіки стабілізаційних відключень "привести у відповідність до реалій".
"Ті, що діють із понеділка, їм точно не відповідають. Зараз ми відкоригували роботу таким чином, щоб хоча б вночі усі жителі міста були з електропостачанням", - заявив Синєгубов.
Також глава ОВА звернув увагу, що виникають проблемі із внутрішньою мережею по області, які не витримують напруги. Так, пояснив він, лише за цю добу були зафіксовані два аварійні випадки відключення світла, що призвело до змін у графіках.
В ОВА поінформували про оновлення графіків погодинних відключень електроенергії в Харкові та області, що запроваджуються від завтрашнього дня, 6 квітня, і діятимуть по 10 квітня.
Ознайомитися з тими можна за цим посиланням на сайті адміністрації. У документі вказані назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу не буде світла.
Нагадаємо, внаслідок нещодавніх російських масованих комбінованих повітряних ударів по Харкову та області, зокрема по енергетичних об'єктах, все місто залишилося без світла. Електропостачання почали повертати у кілька етапів. Насамперед світло з'явилося на об'єктах критичної інфраструктури.
Додамо, що з 25 березня у Харкові та області ввели графік погодинних відключень електроенергії. Він триватиме, як планувалося, по 31 березня для Харкова та восьми громад області.
Крім того, 29 березня в Харківській обласній військовій адміністрації поінформували, що в період з 1 по 7 квітня Харкові планувалося застосувати оновлені графіки відключення електроенергії. Проте 31 березня в Міненерго заявили, що у Харкові знову застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії.
Днями голова ОВА Олег Синєгубов в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що у Харкові та області наразі в середньому в одній оселі відсутнє електропостачання близько 4 годин, а в деяких районах і більше.
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