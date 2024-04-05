В Харькове и области откорректировали графики отключений света, - ОВА

Чиновник отметил, что состоялось заседание Координационного штаба по оперативному реагированию по ситуации в энергосистеме.

"Ситуация тяжелая, есть дефицит для 300 тысяч жителей Харькова и в общей сложности для 550 тысяч по области", - рассказал он.

Руководитель администрации добавил, что поручил действующие графики стабилизационных отключений "привести в соответствие с реалиями".

"Действующие с понедельника им точно не отвечают. Сейчас мы откорректировали работу таким образом, чтобы хотя бы ночью все жители города были с электроснабжением ", - заявил Синегубов.

Также глава ОВА обратил внимание, что возникают проблемы с внутренней сетью по области, не выдерживающие напряжения. Так, пояснил он, только за эти сутки были зафиксированы два аварийных случая отключения света, что привело к изменениям в графиках.

Новые графики в Харькове и области

В ОВА проинформировали об обновлении графиков почасовых отключений электроэнергии в Харькове и области, которые вводятся с завтрашнего дня, 6 апреля, и будут действовать по 10 апреля.

Ознакомиться с этими можно по этой ссылке на сайте администрации. В документе указаны названия населенных пунктов, улиц, очереди и период, в который промежуток времени света не будет.