В Харькове и области свет будут выключать на дольше: что известно

В Харькове и области до пяти часов увеличили интервалы, когда света не будет. Для этого есть несколько причин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Харьковоблэнерго ".

"Сегодня, 2 мая, графики почасовых отключений в Харькове и Харьковской области будут удлинены с трех до пяти часов", - говорится в сообщении.

Это, по данным энергетиков, связано с проведением аварийно-восстановительных работ в Объединенной энергосистеме Украины. К тому же из-за ремонтных работ, которые сейчас идут в Харьковской области, могут возникать более длительные отключения электроэнергии, чем анонсировано.

"Энергетики пытаются работать как можно быстрее, но объемы работ достаточно масштабны. К тому же, во время воздушных тревог персонал должен покидать объекты, на которых идут ремонты, из-за вопросов безопасности, и это также продлевает время выполнения аварийно-восстановительных работ", - объяснили в компании.

Добавим, что ранее "Харьковоблэнерго" анонсировало трехчасовые отключения света.

Проблемы со светом в Харькове

Серьезные проблемы со светом в Харькове и области начались после того, как российские войска стали целенаправленно бить по Харькову и региону, в частности атакуя энергетику.

Например, после масштабного обстрела Украины 22 марта, Харьков осталсяя без света. Отметим, что The Economist, ссылаясь на украинские военные источники писало, что своей эскалацией Россия решила превратить Харьков в "серую зону".

Отметим, что 1 мая РБК-Украина уже писало о том, что в Харькове и Харьковской области энергетики расширили график отключения электроэнергии - теперь отключения света будут происходить не только днем, но и ночью.