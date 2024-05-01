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В Харкові та області розширили графік відключення світла: що змінилось

Фото: відключення світла в Харкові (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Харкові та Харківській області розширили графік відключення електроенергії. Відтепер відключення світла відбуватиметься і в ночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківської обласної військової адміністрації.

В адміністрації пояснили, що додаткові відключення потрібні для виконання аварійно-відновлювальних робіт в об’єднаній енергетичній системі.

"1 травня графік погодинних відключень буде розширено з урахуванням нічних годин та буде діяти до ранку 2 травня. На цей час закликають промислові об’єкти максимально знизити споживання електроенергії", - зазначили в ХОВА.

 

Відключення світла в Харкові

Нагадаємо, російські окупанти від початку весни били по енергооб'єктах в Україні. Найбільше постраждав Харків та область.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов минулого місяця зауважив, що в Харкові лишається нестача потужностей, проте загрози для масштабного відключення світла по місту немає.

Станом на сьогодні в Україні обмежено у двох областях. Детальніше про це в матеріалі РБК-Україна.

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