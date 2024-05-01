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В Україні діють обмеження електроенергії в двох областях: що відомо

Україна, Середа 01 травня 2024 10:15
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В Україні діють обмеження електроенергії в двох областях: що відомо Фото: в Україні діють обмеження електроенергії у Харківській та Дніпропетровській областях (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні на ранок середи, 1 травня, діють обмеження у двох областях – Харківській та Дніпропетровській.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

"Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Міненерго, обмеження в цих регіонах діють і сьогодні.

"В інших регіонах минулої доби споживачі не обмежувалися", - констатували у міністерстві.

Підвищення тарифу на світло в Україні

У 2023 році світло для населення в Україні подорожчало до 2,64 грн/кВт-година не залежно від споживаних обсягів. Нещодавно з'явилася інформація про нову хвилю підвищення тарифу у зв'язку з постійними російськими атаками на енергетику.

Зокрема, перший заступник голови комітету Верховної ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко наводив власні розрахунки щодо нової вартості електроенергії. Згідно з його цифрами, вартість електроенергії потрібно підняти, як мінімум, до собівартості - 3,5 грн/кВт-година.

Зазначимо, що раніше заступник міністра енергетики Микола Колесник розповідав, що підвищення вартості електроенергії у 2023 році для населення дозволило додати системі 3 ГВт.

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