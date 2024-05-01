В Харькове и области расширили график отключения света: что изменилось

Отключение света в Харькове

Напомним, российские оккупанты с начала весны избивали по энергообъектам в Украине. Больше всего пострадал Харьков и область.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в прошлом месяце отметил, что в Харькове остается нехватка мощностей, однако угрозы для масштабного отключения света по городу нет.

По состоянию на сегодняшний день в Украине ограничено в двух областях. Детальнее об этом в материале РБК-Украина.

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